Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 6,2%

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 8,4% so tháng trước và 23,7% so cùng kỳ năm 2019 do số ngày sản xuất nhiều hơn.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp cho nên tính chung hai tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) chỉ tăng 6,2% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so mức tăng 13,7% của cùng kỳ năm 2018 và 9,2% cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,4% (cùng kỳ năm trước tăng 11,4%), đóng góp 6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,4% (cùng kỳ năm trước tăng 9,3%), đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,9% (cùng kỳ năm trước tăng 6,4%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,7% (cùng kỳ năm trước giảm 3,5%), làm giảm 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung./.

Theo chinhphu.vn