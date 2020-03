Phòng, chống dịch bệnh covid-19

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

Ngày 2-3, học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Sở Y tế, Sở GD và ĐT, Sở LĐ-TB và XH đã ban hành Hướng dẫn liên ngành số 238/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Hướng dẫn nêu rõ: Trước khi học sinh trở lại trường học, các nhà trường kiện toàn Ban Chỉ đạo (Ban Thường trực) phòng, chống dịch và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra; chuẩn bị đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa thông thường để thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh học trở lại và thực hiện hàng ngày; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên như nơi rửa tay, nước sạch và xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay. Trong trường hợp không bố trí đủ hoặc không thể bố trí nơi rửa tay thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh (có nồng độ cồn tối thiểu 60%). Bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng trong các trường hợp có học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, khó thở...) được phát hiện trong trường. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh nên có một cốc uống nước dùng riêng được vệ sinh hằng ngày hoặc bình nước riêng. Chuẩn bị tài liệu và thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh do COVID-19 cho Ban Giám hiệu, giáo viên, người lao động, phụ huynh học sinh, bao gồm: Video clip, tờ rơi, poster... tại cổng trường, các bảng tin của trường, khu vực phòng y tế, các lớp học. Cha mẹ học sinh không vào trong trường học. Bảo vệ nhà trường hạn chế người không có nhiệm vụ vào trường. Nhà trường có biển thông báo cụ thể kế hoạch bố trí đưa đón học sinh trước cổng trường. Đối với các phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa hoặc đón học sinh phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc chất khử khuẩn có chứa Clo hoạt tính. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nên đeo khẩu trang thông thường, đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi đến trường, khi tham gia giao thông, nơi tập trung đông người. Đảm bảo các phòng học được thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, hạn chế sử dụng điều hòa. Trong thời gian học, giáo viên thường xuyên quan sát tình trạng sức khỏe của học sinh như ho, hắt hơi, mệt mỏi hoặc bất thường khác về sức khỏe... Nếu thấy bất thường báo ngay cho cán bộ y tế trường học và phụ huynh học sinh để xử lý. Đối với học sinh: Nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do trường, lớp đề ra. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay... Các cơ sở y tế tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong hoạt động phun hóa chất khử trùng trường, lớp theo kế hoạch./.

Minh Thuận