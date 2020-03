Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thi công tuyến tỉnh lộ 487B

Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 487B giai đoạn I dài 5,5km qua địa bàn các xã Nam Hồng, Nam Hoa, Bình Minh của huyện Nam Trực. Hiện nay, dự án còn một số hạng mục chưa được thi công hoàn thiện như: vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, hộ lan an toàn..., chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước thực trạng đó huyện Nam Trực đã có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong thi công tuyến đường 487B.

Theo đó huyện yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc nhà thầu bảo đảm trật tự ATGT trong thi công công trình… Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đảm bảo trật tự ATGT của công trình, đồng thời có phương án đảm bảo giao thông, trật tự ATGT trên toàn tuyến; những nơi thi công chưa xong hoặc các đoạn, tuyến dừng thi công phải có biện pháp hoàn thiện điểm dừng, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, tiện lợi. Huyện cũng yêu cầu Phòng Công Thương, Công an huyện và các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã Nam Hồng, Nam Hoa, Bình Minh tích cực triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đảm bảo an toàn, thông suốt./.

Thành Trung