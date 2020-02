Phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona

Tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại tỉnh làm việc

Công ty TNHH Golden Victory tạm thời cách ly, giám sát sức khỏe lao động nước ngoài đang làm việc

Đồng chí Hoàng Đức Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) cho biết: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến khó lường, trong khi tỉnh ta có nhiều hoạt động giao thương với Trung Quốc, có nhiều người lao động Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Công điện của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH, ngày 3-2-2020 Sở LĐ-TB và XH có Công văn số 120 về việc “Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra”. Theo đó, yêu cầu: thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Phòng LĐ-TB và XH các huyện, thành phố Nam Định thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành để phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh nCoV lây lan. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 1-2-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 2-2-2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH.

Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành; không tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên giao dịch việc làm. Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng có dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV. Rà soát, nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại các nước đã có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; khuyến cáo các doanh nghiệp tạm thời lùi thời gian xuất cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, người lao động cần phải được quán triệt để chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nCoV, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh khử trùng phòng học, nơi học để phòng, chống dịch bệnh nCoV. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 4-2-2020 đến hết ngày 9-2-2020 để phòng, chống dịch bệnh nCoV theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 30/UBND-VP7 ngày 3-2-2020. Chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm điều dưỡng người có công trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế, tiến hành khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cơ sở.

Trên địa bàn xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) hiện có tổng số 58 lao động nước ngoài đang làm việc tại Công ty TNHH Golden Victory, trong đó có 45 lao động Trung Quốc (có 4 người ở lại Công ty trực Tết), 13 lao động Đài Loan; Công ty hiện có trên 7.000 lao động thuộc 5 huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên đang làm việc.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), từ ngày 1-2-2020, ngay sau khi 54 lao động nước ngoài về quê nghỉ Tết trở lại làm việc, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế tổ chức theo dõi sát sao, thăm khám kiểm tra sức khỏe và yêu cầu Công ty TNHH Golden Victory tạm thời cách ly 41 lao động Trung Quốc mới nhập cảnh tại khu vực ký túc xá, không cho tham gia vào các khâu sản xuất, tiến hành kiểm tra lâm sàng, tiếp tục giám sát sức khỏe thường xuyên; 13 lao động phải khám sức khỏe định kỳ hàng ngày. Ngay sau khi triển khai cách ly đối với lượng lao động nước ngoài, UBND xã Nghĩa Minh đã báo cáo UBND huyện. Huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện tiếp tục phối hợp với xã để theo dõi sức khỏe cho các lao động nước ngoài trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND xã, đến ngày 4-2-2020, sức khỏe của các lao động nước ngoài trên địa bàn vẫn bình thường.

Cùng với đó, xã Nghĩa Minh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch như: yêu cầu các trường học trên địa bàn thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học; chỉ đạo các xóm, các trường học tổ chức vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập; tích cực cập nhật thông tin, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./.

Việt Thắng và Thành Trung