Nỗi lo cung ứng điện trong mùa khô

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc theo phương án cơ sở gần 261,5 tỷ kW giờ, tăng 9,1% so năm 2019. Trên cơ sở tính toán cung - cầu điện năm 2020 cho thấy, nhiệm vụ cung ứng điện, nhất là cấp điện mùa khô sẽ gặp nhiều thách thức do lượng nước tích trong các hồ thủy điện của EVN tính đến ngày 31-12-2019 hụt 4,55 tỷ m3 nước so mực nước dâng bình thường, cùng với đó là dự báo bất lợi về tình hình thủy văn. Hơn nữa, hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn cấp điện, trong khi tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện mới đều chậm hơn dự kiến; các dự án lưới điện trọng điểm gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn cho việc cung cấp điện. Việc cung cấp nhiên liệu than, khí cho sản xuất điện tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó lường.

Đánh giá cung cấp điện năm 2020 cho thấy, sản lượng thủy điện dự kiến huy động thấp hơn 2,67 tỷ kW giờ; sản lượng điện huy động từ các nguồn khí dự kiến thấp hơn 408 triệu kW giờ so kế hoạch. Để cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngoài các nguồn huy động từ thủy điện, nhiệt điện than, khí, năng lượng tái tạo, riêng mùa khô 2020, EVN dự kiến phải huy động khoảng 3,153 tỷ kW giờ từ nguồn điện dầu (giá thành cao hơn rất nhiều so giá bán điện) trong điều kiện thủy văn không được cải thiện. Chính vì vậy, EVN quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung cung ứng điện trong sáu tháng mùa khô cũng như cả năm 2020, không để thiếu điện trong mọi tình huống, bảo đảm đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm theo đúng tiến độ. EVN yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động trong việc cung cấp, nhập khẩu than cho phát điện, đáp ứng điện cho mùa khô và cả năm. Các tổng công ty phát điện chịu trách nhiệm trước lãnh đạo EVN về bảo đảm đủ than cho phát điện trong năm 2020, nhất là các tháng mùa khô; nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong mua sắm, điều phối nhiên liệu than, khí kịp thời, hiệu quả. Giám sát chặt tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án nguồn và lưới điện, nhất là dự án hoàn thành trong nửa đầu năm 2020, các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam và Thủ đô Hà Nội. Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) phải vận hành an toàn tin cậy hệ thống điện, nhất là hệ thống điện 500kV Bắc - Nam; siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan./.

Theo Nhân Dân