Khối thi đua Nội chính triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Chiều 11-2, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm 6 đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động, với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019”, ngay từ đầu năm, cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua Nội chính đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí chấm điểm, quy chế hoạt động và tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua đua năm 2019, đưa nội dung công tác thi đua, khen thưởng vào chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Từng ngành đã đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt hiệu quả, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm toàn khối có 12 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 402 cá nhân được tặng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy chương chiến sĩ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 211 tập thể, cá nhân được các bộ, ngành tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 109 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Bằng khen.

Năm 2020, Khối các cơ quan Nội chính tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của các đơn vị trong khối và nhấn mạnh: Kết quả trên đã góp phần tạo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Thời gian tới, các cơ quan khối Nội chính tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, tạo động lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị lớn của Đảng, đất nước trong năm 2020./.

Tin, ảnh: Văn Trọng