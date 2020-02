Hàng vạn lượt khách về dự hội chợ Viềng xuân Canh Tý 2020

Đêm mùng 7 và ngày 8 tháng Giêng (tức ngày 31-1 và 1-2-2020) chính Hội chợ Viềng Xuân Canh Tý 2020 diễn ra tại hai địa phương là Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) và thị trấn Gôi, các xã Trung Thành, Kim Thái (Vụ Bản) ước tính thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài tỉnh về dự.

Mặt hàng nông cụ được nhiều du khách quan tâm. Ảnh: Viết Dư

Người dân mua cây xanh với mong muốn năm mới nhiều tài lộc. Ảnh: Viết Dư

Để chuẩn bị cho Hội chợ Viềng Xuân Canh Tý 2020, Ban tổ chức chợ Viềng Xuân các huyện Nam Trực, Vụ Bản đã thành lập các tiểu ban, quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách. Đặc biệt, năm nay trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), tại các điểm đầu mối ra vào chợ Viềng, các địa phương đều bố trí chốt y tế và đội phản ứng nhanh túc trực. Nhân viên y tế dùng loa tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, giám sát các dấu hiệu bệnh và ứng phó với tình huống phát hiện có người mang triệu chứng bệnh. Công an, Ban chỉ huy Quân sự các huyện Vụ Bản, Nam Trực đã phân công hàng trăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt đảm bảo công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; phân luồng giải tỏa đảm bảo giao thông, chống ùn tắc giao thông, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, hành khất, đổi tiền lẻ trái quy định. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đội Quản lý Thị trường các huyện Vụ Bản, Nam Trực tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ, văn hoá, ngăn chặn tình trạng tăng giá dịch vụ, hàng hóa, chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

Cây con giống được nhiều người chọn mua tại Hội chợ Viềng xuân Vụ Bản 2020.

Ảnh: Khánh Dũng

Qua hai ngày tổ chức Hội chợ Viềng xuân năm 2020 đã cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, người dân đi hội chợ đã có ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Hội chợ Viềng xuân năm nay đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng người về dự hội chợ đông đột biến nên có thời điểm xảy ra ách tắc cục bộ tại một số đoạn đường./.

Viết Dư và Khánh Dũng