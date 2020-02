Hải Hậu tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết

Trong tuần đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hải Hậu diễn biến phức tạp; đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường thủy nội địa gây chết người. Trước tình hình đó, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các giải pháp cấp bách để đảm bảo trật tự ATGT.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền; tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng giao thông (xử lý, giải tỏa vi phạm, tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT); nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc đảm bảo các quy định của phương tiện vận tải được phép lưu hành; nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn,... Quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, các đò, phà chở khách; xe tự chế, xe quá hạn sử dụng, xe điện không đăng ký,... Phối hợp chặt chẽ với Phòng Công Thương, Công an huyện và các cơ quan trong việc kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định về trật tự ATGT. Công an huyện tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy; yêu cầu dừng hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Phòng Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, các bến đò, phà chở khách qua sông; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật về trật tự ATGT để chủ doanh nghiệp, mọi người dân được biết và tự giác thực hiện./.

Thành Trung