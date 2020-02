Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Ngày 6-2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các lực lượng Công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các ổ nhóm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tiêu biểu, vào hồi 8 giờ ngày 3-2-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Hà (SN 1983), trú tại 85K2, thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) đang bán trái phép chất ma túy cho người nghiện tại nhà. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng, thu giữ 3kg ma túy đá, 2 bánh hê-rô-in, 1.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 30 gam thuốc phiện, 3 khẩu súng, 6 viên đạn, 1 cân điện tử, 1 ô tô, 150 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án. Phòng Cảnh sát Hình sự phá thành công vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt quả tang đối tượng Đồng Ngọc Hảo (SN 1995), trú tại xã Nam Phong (thành phố Nam Định) đang sử dụng máy tính để tham gia đánh bạc trên game bài đổi thưởng “Nổ hũ”. Các đối tượng Nguyễn Đức Huy, Đỗ Ngọc Anh, Vũ Đình Duy (đều trú tại thành phố Nam Định) là các nhân viên đã giao dịch bán tiền ảo trực tiếp cho Hảo đánh bạc. Khẩn trương đấu tranh, đơn vị đã tiếp tục bắt giữ Trần Trọng Hiếu (SN 1993), trú tại 23 Bà Triệu (thành phố Nam Định) là đối tượng cầm đầu đường dây và một số kẻ gian khác về hành vi tổ chức đánh bạc. Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, mở rộng án, khởi tố thêm đối với 10 bị can khác có liên quan; làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc từ cuối tháng 11-2019 đến khi bị bắt là hơn 7 tỷ đồng.

Biểu dương những thành tích xuất sắc vừa đạt được, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân và gửi Thư khen cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 10 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những thành tích tiêu biểu các đơn vị nghiệp vụ vừa đạt được; đồng thời mong rằng, thời gian tới, các tập thể, cá nhân tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Xuân Thu