Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

Ngày 8-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn có tình hình trật tự ATGT phức tạp.

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; các đơn vị, lực lượng chức năng, công tác bảo đảm trật tự ATGT của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đảm bảo giao thông trong các dịp nghỉ Tết, lễ hội được chú trọng thực hiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tiếp tục thi công nâng cấp, hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hoàn thành nâng cấp, cải tạo, xử lý các điểm đen mất ATGT tại khu vực nút giao Quốc lộ 10 - Quốc lộ 21B - Đại lộ Thiên Trường (Khu vực Big C), thành phố Nam Định; 4 điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Vụ Bản... Đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019, Công an tỉnh và Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện xử lý 56.748 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 30,6 tỷ đồng; trong đó lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) xử lý 56.036 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, phạt tiền 28,2 tỷ đồng, tước 1.934 giấy phép lái xe; xử lý 13 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường sắt, phạt tiền 22,5 triệu đồng; xử lý 572 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa, phạt tiền gần 1,5 tỷ đồng. Các địa phương đã tăng cường phối hợp với ngành chức năng, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Một số địa phương đã quyết liệt chỉ đạo giải quyết khắc phục các bất cập về trật tự ATGT như tình trạng tái lấn chiếm hành lang đường bộ, lắp đặt đèn đường trên hộ lan đường bộ gây mất an toàn điện… Tiêu biểu như các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh. Tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước: giảm 6 vụ (tương đương 4,1%); giảm 4 người chết (tương đương 5,8%) và 18 người bị thương (tương đương 13,7%); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Năm 2020, với mục tiêu giảm tai nạn giao thông so với năm 2019 từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề Năm ATGT “Đã uống rượu bia - Không lái xe”; chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, thực hiện nếp sống - Văn hóa giao thông“. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Sở GTVT rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để có biện pháp sớm khắc phục. UBND, Ban ATGT các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT; quản lý lòng đường, vỉa hè, vận động nhân dân không dựng rạp hiếu, hỉ trên đường giao thông, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; xử lý ngay việc một số hộ dân tự ý chôn lắp cột đèn chiếu sáng ở lề đường, hàn đính, gá vào hệ kết cấu công trình đường bộ, hộ lan tôn sóng dẫn đến mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn điện. Các đơn vị liên ngành bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành giải quyết các vấn đề gây mất trật tự ATGT đường thủy; rà soát thống kê các điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để xử lý.

Đại diện các ngành, các địa phương đã phát biểu tham luận về kết quả và những kinh nghiệm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, các giải pháp quản lý, vận động thực hiện quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, nhất là trong điều kiện cuối năm và dịp đầu xuân tổ chức nhiều hoạt động hội họp, gặp mặt...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019; đồng thời, yêu cầu trong năm 2020, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Ban ATGT tỉnh đã đề ra; phấn đấu thực hiện nghiêm chủ đề Năm ATGT 2020 gắn với thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường xử lý các lái xe vi phạm quy định về bảo đảm ATGT, nhất là các lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy điều khiển phương tiện; tăng cường xử lý triệt để các vi phạm tái lấn chiếm hành lang các tuyến đường bộ trong quý I-2020. Các ngành chức năng, các địa phương cần tập trung phương án, tăng cường kiểm tra, bảo đảm chất lượng phương tiện vận tải hành khách, vận tải thủy; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội xuân 2020. Ngành Công an phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông và UBND các địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Tổ chức các đoàn kiểm tra tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông sau giải tỏa tại các địa phương, lập biên bản xử lý ngăn chặn ngay, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý hành lang giao thông đường bộ./.

Tin, ảnh: Thành Trung