Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona

Chiều 30-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế), đến 14 giờ ngày 30-1-2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc: 7.819 người, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 7.714 người; ngoài Trung Quốc có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ nghi nhận trường hợp mắc và đã có 170 người tử vong. Theo Bộ Y tế, virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, đe dọa tính mạng của người bệnh như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) năm 2002 và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) năm 2012. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2019, một chủng virus corona mới (nCoV) gây viêm phổi tại tỉnh Vũ Hán (Trung Quốc) đã được xác định và có nguy cơ lan rộng. Người nhiễm nCoV có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BYT, ngày 22-1-2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Sở Y tế đã xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường giám sát và phòng, chống nhằm mục tiêu phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đã triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh; duy trì thường xuyên đội cơ động phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; tăng cường công tác giám sát, dự phòng, xây dựng quy trình phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế; xây dựng kịch bản khi xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập về địa phương: thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo, xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền đúng mức về tình hình dịch bệnh, nhất là cách nhận biết, cách phòng ngừa để người dân chủ động phòng chống; địa chỉ cần thông báo khi có người bị bệnh; chuẩn bị về kinh phí, nhân lực, vật tư, cơ số thuốc sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Hướng dẫn các địa phương, các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phát hiện sớm, thu dung điều trị, cách ly, kiểm soát lây nhiễm nếu có người mắc bệnh. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp giám sát người Trung Quốc về quê trở lại làm việc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiên quyết hủy tour, không đón khách đến từ vùng dịch. Công an tỉnh tăng cường quản lý, giám sát thông tin, tránh gây hoang mang trong nhân dân. Ngành Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền cho giáo viên và học sinh, chủ động vệ sinh trường học, nhất là đối với học sinh bán trú. UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ngành tập trung vào cuộc, chủ động phòng, chống dịch bệnh; ngành Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh báo cáo UBND tỉnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân