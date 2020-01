Tập trung thực hiện tái cấu trúc ngành Giao thông Vận tải trên các lĩnh vực hoạt động

Ngày 2-1, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2019, công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hoạt động vận tải, giảm thời gian, chi phí vận tải trong logistics, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách năm 2019 tiếp tục tăng mạnh so với năm 2018. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường, triển khai hiệu quả góp phần giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, bị thương) so với năm 2018 từ 5-10%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt; các công tác khoa học, công nghệ, môi trường, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... được chú trọng, tăng cường, triển khai hiệu quả.

Năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải tập trung xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 01, 02 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Chính phủ. Phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020. Trong đó lĩnh vực vận tải tăng trưởng bình quân từ 8-9% so với năm 2019; hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020 với số vốn dự kiến giải ngân trên 35,3 nghìn tỷ đồng; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Thực hiện Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “đã uống rượu bia, không lái xe”, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết tâm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019; giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá những nỗ lực của ngành Giao thông Vận tải đã góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Năm 2020, ngành Giao thông Vận tải cần xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, quyết liệt hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành. Tập trung thực hiện công tác tái cấu trúc ngành trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực vận tải; tiến hành rà soát lại các quy hoạch phát triển ngành giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: Quy hoạch xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt, quy hoạch xây dựng các cảng hàng không, cảng biển và hệ thống đường thủy nội địa…; Thực hiện đúng tiến độ đề ra của các dự án giao thông trọng điểm, gồm: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án đầu tư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị ở Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông tránh thất thoát, lãng phí. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Tin, ảnh: Thành Trung