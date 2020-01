Tăng cường phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu thực phẩm tiêu dùng

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 27-UBND/VP3 yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số giải pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nhất là đàn lợn, nhưng phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện nuôi tái đàn lợn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), Sở NN và PTNT về quản lý tái đàn lợn. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN và PTNT. Ðẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống rét cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Ðẩy mạnh phát triển chăn nuôi các loại gia súc khác, gia cầm và thủy sản trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội. Thực hiện giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, kiểm tra nắm chắc tình hình chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi lợn (thống kê kết quả tái đàn, tổng đàn trước ngày 31-1-2020) và dịch bệnh gia súc, gia cầm, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Huy động các tổ chức đoàn thể, người dân cùng tham gia giám sát dịch và các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, không giấu dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nuôi tái đàn lợn và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, phòng chống rét cho đàn vật nuôi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2020 nhằm phát triển sản xuất và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống, các cơ sở buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; đồng thời ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhập lậu, động vật ốm, chết. Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và tạo điều kiện thuận lợi để lưu thông sản phẩm chăn nuôi.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389/ÐP, các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Công an tỉnh và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Ðịnh, Ðài PT-TH tỉnh phối hợp với Sở NN và PTNT, các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về điều kiện nuôi tái đàn lợn, biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm... theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở NN và PTNT, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

Thành Trung