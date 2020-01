Lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân

Nhân dịp mừng Xuân Canh Tý - 2020 và đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, tôi gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn thể nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trong tỉnh, người con quê hương Nam Định ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào tỉnh ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Nhìn lại năm Kỷ Hợi - 2019 vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đã về đích sớm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Thu hút đầu tư có sự khởi sắc. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử có chuyển biến tích cực. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đạt kết quả cao, là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục; điểm trung bình kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 5 năm qua thì có 4 năm cao nhất toàn quốc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đó là những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương, góp phần đón Xuân mới thêm phấn khởi.

Bước vào năm mới Canh Tý - 2020, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề thuận lợi thúc đẩy tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh sẽ mang đến cho chúng ta nhiều thành công mới./.

Phạm Đình Nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định