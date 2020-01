Họp báo về việc tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020

Ngày 10-1-2020, Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Thành phố Nam Định tổ chức họp báo về việc tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020.

Quang cảnh cuộc họp báo Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020.

Lễ Khai ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm được tổ chức tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (Thành phố Nam Định) là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao nhằm phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; thu hút đông đảo khách thập phương về dự lễ hội. Theo kế hoạch, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 4-2 đến 9-2 (tức ngày 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch). Trong đó, ngày 11 tháng Giêng (4-2) tổ chức Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng (5-2) tổ chức lễ rước Nước, tế Cá; ngày 14 tháng Giêng (7-2) từ 22h15 đến 22h40 thực hiện nghi lễ dâng hương; từ 22h40 đến 23h10 tổ chức nghi lễ rước kiệu Ấn. Từ 23h15 thực hiện nghi lễ Khai ấn, từ 23h55 trở đi mở cửa đền để nhân dân tiếp tục vào lễ đầu năm. Từ 5h00 ngày 15 tháng Giêng (8-2) tổ chức phát tờ ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng (9-2) tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên tại Đền Cố Trạch và lễ hồi kiệu Ngọc Lộ từ Đền Trần về Chùa Phổ Minh. Trong thời gian tổ chức lễ hội tại khu vực Đền Trần có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống gồm: Múa lân, rồng, sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật…

Để tổ chức tốt chương trình Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Canh Tý 2020, Ban tổ chức lễ hội tiếp tục bố trí hệ thống camera giám sát an ninh và phát hiện các hành vi phản cảm tại lễ hội. Ban tổ chức lễ hội cũng đã thành lập 4 tiểu ban: Nghi lễ, tuyên truyền, an ninh trật tự, hậu cần; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trong thời gian trước, trong và sau Lễ Khai ấn./.

Tin, ảnh: Viết Dư