Gặp mặt cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trên địa bàn tỉnh

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 12-1 tại Nhà Văn hóa 3-2 (thành phố Nam Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, Anh hùng Lao động đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã vui mừng thông báo với các đại biểu những kết quả cơ bản của 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020. Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy cùng sự nỗ lực, cố gắng to lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã giành được kết quả thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Nổi bật là cả 15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, chất lượng tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh ước tăng bình quân 8,2%/năm (chỉ tiêu đề ra 7,5-8%) và cao hơn mức tăng bình quân của nhiệm kỳ 2010-2015 (chỉ đạt 6,2%). Quy mô nền kinh tế được mở rộng, tăng gấp 2,4 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 2 lần; thu ngân sách tăng gấp 2,2 lần; giá trị xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả nổi trội; là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba… Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc huy động và xã hội hóa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tổng giá trị thu hút vốn đầu tư 5 năm ước đạt 3,5 tỷ USD và trên 25 nghìn tỷ đồng (gấp hơn 4 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015). Tỉnh đã tập trung triển khai một số dự án, công trình trọng điểm tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế. Trong đó đã đưa vào sử dụng tỉnh lộ 487, 488, 489C, đường và cầu Tân Phong; đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án: Cải tạo quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, dự án cầu Thịnh Long; giai đoạn 1 tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; hạ tầng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo phát triển toàn diện. Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết đầy đủ, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,9% dân số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Trong công tác xây dựng Đảng đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm hơn 160 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Sau 2 năm đã tinh giản được 221 đầu mối cấp phòng, giảm 214 cấp trưởng, 62 cấp phó, có 15 đơn vị chuyển sang tự chủ kinh phí, giải thể 8 đơn vị...

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2020, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả một số nhóm giải pháp. Trong đó, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, nhất là đối với người không đủ thời gian tái cử; hoàn thành các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định số 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt”. Thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm; chủ động nắm tình hình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng thành phố Nam Định để từng bước hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh năm 2020.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh, các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động đối với sự phát triển chung của tỉnh và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra; xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại; xứng đáng là mảnh đất địa linh, nhân kiệt, văn hiến, anh hùng.

Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đại biểu cùng gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới./.

