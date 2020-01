Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham dự "Chương trình Tết sum vầy"

Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, ngày 15-1, tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam (Nam Trực), Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức “Chương trình Tết sum vầy”, trao quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao quà Tết cho công nhân, lao động.

Ảnh: Xuân Thu

Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam là đơn vị chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, địa chỉ tại xã Bình Minh (Nam Trực). Năm 2019, công ty đã sản xuất và tiêu thụ hơn 550 nghìn sản phẩm, doanh thu 43,6 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, tạo việc làm cho gần 400 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công ty còn thường xuyên thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong đó, các chế độ tiền lương theo quy định được bảo đảm; tiền làm thêm giờ, tiền ngày nghỉ, lễ tết, tiền thưởng tháng lương thứ 13 thực hiện công khai, minh bạch. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác như tiền xăng xe, tiền chuyên cần, hỗ trợ nuôi con nhỏ. Chất lượng bữa ăn trưa của công nhân, lao động luôn được giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ dinh dưỡng với định mức bình quân 17 nghìn đồng mỗi suất ăn. Định kỳ hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động...

Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy”, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định: Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, hàng năm, tổ chức Công đoàn các cấp đều tổ chức “Chương trình Tết sum vầy” rộng khắp trên mọi miền đất nước nhằm cố gắng chăm lo cho tất cả các gia đình đoàn viên Công đoàn và người lao động, nhất là những đối tượng khó khăn thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo để mọi người đều có Tết. Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn mang mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên Công đoàn và người lao động. “Chương trình Tết sum vầy” được tổ chức tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam là hoạt động có ý nghĩa trong công tác chăm lo Tết cho công nhân, lao động. Đồng chí mong Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, tham gia tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, tạo cầu nối tốt hơn giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, góp phần sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao 50 suất quà và 200 thùng mì tôm của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đến người lao động; trao 20 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, giúp đỡ người lao động đón Tết Nguyên đán Canh Tý đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Trước đó, chiều 14-1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” Xuân Canh Tý 2020 cho hàng nghìn công nhân, lao động tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản). Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động được tổ chức thường niên theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm chăm lo, động viên công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Tại chương trình, UBND tỉnh trao 30 suất quà, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 17 suất quà, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao 10 suất quà cho 57 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng; lãnh đạo Khu công nghiệp Bảo Minh trao quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tri ân cho đại diện 3 xã: Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái để chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp Công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống người lao động và gửi lời chúc Tết tới công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh và mong rằng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp với các cấp Công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và đoàn viên Công đoàn; thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng Tết, tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân, lao động. Chương trình “Tết sum vầy” do các cấp Công đoàn thực hiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần đón Tết. Điều đó thể hiện sự quan tâm, sâu sát của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động với phương châm “Không để đoàn viên, công nhân, lao động không có Tết”, “Ở đâu có công nhân, lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”./.

Xuân Thu và Văn Huỳnh