An ninh - trật tự

Bản án nghiêm khắc dành cho cặp vợ chồng mua bán trái phép chất ma túy và buôn bán pháo nổ

Sáng 9-1, tại huyện Ý Yên, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Ngô Đức Thắng, Hà Thị Thoa về tội “Buôn bán hàng cấm” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 10-11-2019, Ngô Đức Thắng và vợ là Hà Thị Thoa (đều SN 1978), trú tại xóm Bắc, thôn Bình Điền, xã Yên Lợi (Ý Yên) bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma tuý cho Trần Đăng Thiệu (SN 1969), trú tại xóm 16, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc). Khám xét nơi ở của vợ chồng Thắng, Thoa cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Buôn bán hàng cấm”. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra các bị can Thắng, Thoa khai: Ngày 7-11-2019, Thắng đã mua trái phép của một người không quen biết các loại pháo nổ có tổng trọng lượng 44,725kg, với số tiền là 20 triệu đồng và cất giấu tại nơi ở của mình để nhằm mục đích bán kiếm lời. Tiếp đó vào ngày 9-11-2019, tại khu vực hồ An Trạch, phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) Thắng đã mua trái phép của một phụ nữ không rõ tên, tuổi, địa chỉ các loại ma tuý có khối lượng lần lượt là: 34,816 gam heroine; 9,512 gam methamphetamine và 1,105 gam ketamine với số tiền là 30 triệu đồng nhằm mục đích để bán kiếm lời. Sau khi mua được ma tuý Thắng mang về nhà đưa cho Thoa 1 chỉ heroine, 1 gam ma tuý đá để Thoa chia nhỏ bán kiếm lời. Thoa đã chia nhỏ số heroine được 107 tép và 3 gói nhỏ ma túy đá để bán kiếm lời với giá từ 90 đến 100 nghìn đồng một tép heroine và 300 nghìn đồng một gói ma tuý đá, số ma tuý còn lại Thoa cất giấu ở phòng ngủ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Ngô Đức Thắng 22 năm tù giam về các tội “Buôn bán hàng cấm” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Hà Thị Thoa 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại huyện Ý Yên đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo người dân, nhất là tội phạm liên quan buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020./.

Trần Văn Trọng