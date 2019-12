Tổng kết công tác y tế năm 2019

Ngày 27-12, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Y tế; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch. Trong công tác phòng chống dịch, ngành chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng chống, không để dịch lớn xảy ra, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm: sốt xuất huyết, ho gà ở trẻ sơ sinh, thủy đậu, tiêu chảy cấp nguy hiểm... Phát hiện sớm, bao vây dập tắt dịch, thực hiện nghiêm các chế độ báo dịch để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Bố trí sẵn sàng và đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ phòng chống dịch. Thực hiện tốt công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục sức khỏe; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể nhằm hạn chế xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt các dự án: Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến (sốt xuất huyết, sốt rét, lao, phong, ung thư, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính…). Duy trì tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin đạt 97,6%. Các bệnh viện thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tai biến điều trị, thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế đối với người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công. Y đức, văn hóa ứng xử, giao tiếp trong khám chữa bệnh được nâng cao, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại các bệnh viện. Thực hiện tốt Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 tại các bệnh viện tuyến tỉnh, đã chuyển giao và thực hiện được các kỹ thuật mới góp phần giảm tải bệnh nhân lên tuyến trên. Hoàn thành thành việc sắp xếp mạng lưới y tế từ tỉnh đến huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; các đơn vị sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Năm 2020, ngành Y tế tỉnh tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh. Kiểm soát sinh và nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai các hoạt động khác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu y tế năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành Y tế trong năm 2019 và nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Y tế cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; có các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong từng mùa, từng thời điểm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh gắn với cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, khám, chẩn đoán, điều trị bệnh. Tiếp tục có những giải pháp, chương trình hành động thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là các vấn đề: sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường, quản lý chặt chẽ, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết cổ truyền./.

Tin, ảnh: Minh Tân