HĐND huyện Vụ Bản bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày 18-12, HÐND huyện Vụ Bản khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2016-2021) đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, triển khai bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Năm 2019, huyện Vụ Bản đã tập trung khai thác tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,4%, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 1.567,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 5.132 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch; giá trị xuất khẩu ước đạt 303 triệu USD, tăng 117 triệu USD so với năm 2018; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 894,466 tỷ đồng, đạt 185% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Năm 2020, huyện Vụ Bản phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.607 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 5.886 tỷ đồng; giá trị thương mại, dịch vụ và du lịch đạt 2.009 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 65%; thu nhập bình quân đạt 50,9 triệu đồng/người/năm; phấn đấu hoàn thành 8 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của huyện và nhấn mạnh: Thời gian tới huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có tính đột phá chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội; chủ động khảo sát diện tích đất ruộng bỏ hoang để điều chỉnh quy hoạch, xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU. Tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khuyến khích thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ. Triển khai thực hiện và tổ chức quản lý hiệu quả các chương trình, dự án, đề án trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025./.

Thanh Tuấn