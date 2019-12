Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thành phố Nam Định mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại

Để đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-2-2020).

Theo đó, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các lực lượng, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả. Tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự và các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép. Chủ động phát hiện, xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh, với số lượng lớn từ các tỉnh về Nam Định tiêu thụ; phối hợp giải quyết, triệt xoá các điểm, tụ điểm ma tuý phức tạp trên địa bàn… Duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các hộ dân trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngày 21-12, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tới dự.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-4-2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; thời gian qua công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực, từ thực tế đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên là tình trạng chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tiếp tục hình thành các đường dây có quy mô lớn. Một số loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và pháo do nước ngoài sản xuất được cất giấu, ngụy trang bằng nhiều hình thức rất tinh vi để mang vào nước ta trên cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đặc biệt, trong nội địa đã xuất hiện cơ sở chế tạo, sản xuất súng đạn trái phép, rất khó kiểm soát. Trong năm 2019, toàn quốc đã phát hiện 1.712 vụ, bắt giữ 1.808 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp 19.157 khẩu súng các loại, hơn 34 nghìn viên đạn, hơn 42 nghìn kg thuốc nổ, hàng tấn pháo nổ do Trung Quốc sản xuất nhập lậu vào nước ta. Tại thành phố Nam Định, các lực lượng chức năng đã phát hiện 12 khẩu súng các loại, 213 viên đạn, 1 quả lựu đạn; bắt giữ, xử lý 12 vụ, 12 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 100kg pháo nổ, hàng trăm dao, lê, kiếm, mác tự tạo, góp phần kiềm chế tội phạm...

Để thực hiện hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND thành phố Nam Định yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa, tăng cường bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể, nhân dân. Triển khai vận động, ký cam kết đến từng gia đình, mỗi học sinh nhằm nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại; kịp thời phát hiện, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm. Chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân cơ động vững mạnh. Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong phát giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tạo sự bình yên dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngay sau lễ ra quân, hơn 5.000 người và phương tiện thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân, học sinh ở 25 phường, xã trên địa bàn thành phố đã tham gia diễu hành dọc các tuyến phố lớn nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.

Thu Thủy và Xuân Thu